Ярмоленко виразив бажання стати тренером у майбутньому
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Футболіст “Вест Хему” та збірної України Андрій Ярмоленко заговорив про майбутній період життя, який розпочнеться після закінчення професійної кар’єри футболіста, інформує УНН із посиланням на ФФУ.
“Я не такий уже й старий — лише 29 років. А в душі мені всі 18. Я не знаю, як воно буде в майбутньому. Можу сказати, що веду свої записи, занотовую ті тренування, які мені подобаються. Це стосується всіх наставників, з якими я працював. Переглядаю ролики на „YouTube“. Я готуюся до тренерської роботи, хочу спробувати себе в цьому”, — відзначив провідний український футболіст.
Як повідомляв УНН, Ярмоленко після отримання важкої травми ноги поки не готов замислюватися щодо повернення в “Динамо”.