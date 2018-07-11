Ярмоленко стал игроком лондонского "Вест Хэма"

“„Вест Хэм Юнайтед“ рад подтвердить подписание украинца Андрея Ярмоленко”, — говорится в сообщении.

На сайте клуба также обнародованы фотографии А.Ярмоленка в форме “Вест Хэма”.

Отметим, Ярмоленко прошлый сезон защищал цвета дортмундской “Боруссии”, в составе которой он провел 26 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что “Боруссия” приняла предложение от “Вест Хэма” по приобретению игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко. “Молотобойцы” предложили за украинца 17,5 млн фунтов. “Шмелей” такое предложение устроило.

Announcing Yarmolenko ... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY