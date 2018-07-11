Ярмоленко стал игроком лондонского "Вест Хэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал игроком лондонского футбольного клуба "Вест Хэм". Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
“„Вест Хэм Юнайтед“ рад подтвердить подписание украинца Андрея Ярмоленко”, — говорится в сообщении.
На сайте клуба также обнародованы фотографии А.Ярмоленка в форме “Вест Хэма”.
Отметим, Ярмоленко прошлый сезон защищал цвета дортмундской “Боруссии”, в составе которой он провел 26 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.
Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что “Боруссия” приняла предложение от “Вест Хэма” по приобретению игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко. “Молотобойцы” предложили за украинца 17,5 млн фунтов. “Шмелей” такое предложение устроило.
Announcing Yarmolenko ... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY— West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2018 г.