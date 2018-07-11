Ярмоленко стал игроком лондонского "Вест Хэма"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49690 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105434 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127044 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134417 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170304 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153786 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141447 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182132 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Ярмоленко стал игроком лондонского "Вест Хэма"

Ярмоленко стал игроком лондонского "Вест Хэма"

Киев  •  УНН

 • 11870 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал игроком лондонского футбольного клуба "Вест Хэм". Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

“„Вест Хэм Юнайтед“ рад подтвердить подписание украинца Андрея Ярмоленко”, — говорится в сообщении.

На сайте клуба также обнародованы фотографии А.Ярмоленка в форме “Вест Хэма”.

Отметим, Ярмоленко прошлый сезон защищал цвета дортмундской “Боруссии”, в составе которой он провел 26 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что “Боруссия” приняла предложение от “Вест Хэма” по приобретению игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко. “Молотобойцы” предложили за украинца 17,5 млн фунтов. “Шмелей” такое предложение устроило.

Announcing Yarmolenko ... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY

— West Ham United (@WestHamUtd) 11 июля 2018 г.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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