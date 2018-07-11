Ярмоленко став гравцем лондонського "Вест Хема"

“„Вест Хем Юнайтед“ радий підтвердити підписання українця Андрія Ярмоленка”, — йдеться в повідомленні.

На сайті клубу також оприлюднені фотографії А.Ярмоленка у формі “Вест Хема”.

Зазначимо, Ярмоленко минулий сезон захищав кольори дортмундської “Борусії”, у складі якої він провів 26 матчів, забив 6 голів та зробив 6 асистів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що “Борусія” прийняла пропозицію від “Вест Хема” стосовно придбання гравця збірної України Андрія Ярмоленка. “Молотобійці” запропонували за українця 17,5 млн фунтів. “Джмелів” така пропозиція влаштувала.

Announcing Yarmolenko... #WelcomeAndriy pic.twitter.com/ZEnkm955sY