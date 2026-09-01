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Ярмоленко извинился перед болельщиками «Динамо» после разгромного поражения от «Буковины»

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками «Динамо» за поражение от «Буковины» со счётом 0:3. Он признал ответственность за игру.

Ярмоленко извинился перед болельщиками «Динамо» после разгромного поражения от «Буковины»

Лидер и ветеран киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко извинился перед болельщиками после разгромного поражения команды от черновицкой «Буковины» со счётом 0:3. Соответствующее обращение футболист опубликовал на своей странице в Instagram, пишет УНН.

Подробности

Ярмоленко заявил, что ему стыдно за игру команды и результат матча. Футболист отметил, что понимает разочарование, злость и боль болельщиков.

Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мне не удалось достучаться до партнёров и донести до них, насколько важной для нас была эта игра

— написал Ярмоленко.

«Сегодня мы вас подвели»

По словам футболиста, команда не продемонстрировала характера, самоотдачи и надлежащего уровня, которого от неё ожидают болельщики.

Сегодня мы вас подвели. Простите

— подытожил Ярмоленко.

Киевское «Динамо» уступило черновицкой «Буковине» со счётом 0:3. После разгромного поражения Ярмоленко публично взял на себя часть ответственности за результат и собственную игру.

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