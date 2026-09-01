Ярмоленко вибачився перед уболівальниками "Динамо" після розгромної поразки від "Буковини"
Київ • УНН
Андрій Ярмоленко вибачився перед уболівальниками «Динамо» за поразку від «Буковини» з рахунком 0:3. Він визнав відповідальність за гру.
Лідер та ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко вибачився перед уболівальниками після розгромної поразки команди від чернівецької "Буковини" з рахунком 0:3. Відповідне звернення футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.
Деталі
Ярмоленко заявив, що йому соромно за гру команди та результат матчу. Футболіст зазначив, що розуміє розчарування, злість та біль уболівальників.
Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою була для нас ця гра
"Сьогодні ми вас підвели"
За словами футболіста, команда не продемонструвала характеру, самовіддачі та належного рівня, якого від неї очікують уболівальники.
Сьогодні ми вас підвели. Вибачте
Київське "Динамо" поступилося чернівецькій "Буковині" з рахунком 0:3. Після розгромної поразки Ярмоленко публічно взяв на себе частину відповідальності за результат та власну гру.
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