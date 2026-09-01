Ярмоленко вибачився перед уболівальниками "Динамо" після розгромної поразки від "Буковини"

Лідер та ветеран київського "Динамо" Андрій Ярмоленко вибачився перед уболівальниками після розгромної поразки команди від чернівецької "Буковини" з рахунком 0:3. Відповідне звернення футболіст опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.

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Ярмоленко заявив, що йому соромно за гру команди та результат матчу. Футболіст зазначив, що розуміє розчарування, злість та біль уболівальників.

Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою була для нас ця гра – написав Ярмоленко.

"Сьогодні ми вас підвели"

За словами футболіста, команда не продемонструвала характеру, самовіддачі та належного рівня, якого від неї очікують уболівальники.

Сьогодні ми вас підвели. Вибачте – підсумував Ярмоленко.

Київське "Динамо" поступилося чернівецькій "Буковині" з рахунком 0:3. Після розгромної поразки Ярмоленко публічно взяв на себе частину відповідальності за результат та власну гру.

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