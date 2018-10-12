Японский художник создает уникальные фигурки кота из "Тома и Джерри"

Художника вдохновила на творчество чрезвычайная харизма легендарного кота. Пытаясь поймать мышь Джерри, он попадает в неприятности, и в результате его тело и морда часто видоизменяются, однако, как отмечает художник, это только добавляет ему шарма.

Следовательно, японец изображает Тома в момент, когда с него слезла тяжелая свинья, или он застрял в стиральной машинке.

Своими работами он делится с подписчиков в Twitter и создает фигурки не только живых существ, но и предметов. Например, он слепил мясной стейк из мультфильма.

Напомним, Disney снимет киноадаптацию мультфильма "Лило и Стич".