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Японский художник создает уникальные фигурки кота из "Тома и Джерри"

Японский художник создает уникальные фигурки кота из "Тома и Джерри"

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Художник из Японии создает миниатюрные копии кота Тома из всемирно известного мультфильма "Том и Джерри". Однако, в своих работах художник изображает Тома, когда он принимает забавные формы, гоняясь за мышью Джерри, передает УНН со ссылкой на Twitter скульптора.

Художника вдохновила на творчество чрезвычайная харизма легендарного кота. Пытаясь поймать мышь Джерри, он попадает в неприятности, и в результате его тело и морда часто видоизменяются, однако, как отмечает художник, это только добавляет ему шарма.

Следовательно, японец изображает Тома в момент, когда с него слезла тяжелая свинья, или он застрял в стиральной машинке.

Своими работами он делится с подписчиков в Twitter и создает фигурки не только живых существ, но и предметов. Например, он слепил мясной стейк из мультфильма.

Напомним, Disney снимет киноадаптацию мультфильма "Лило и Стич".

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