Японський художник створює унікальні фігурки кота з "Тома і Джеррі"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Художник з Японії створює мініатюрні копії кота Тома з всесвітньо відомого мультфільму "Том і Джеррі". Однак, у своїх роботах митець зображує Тома, коли він приймає кумедні форми, ганяючись за мишею Джеррі, передає УНН з посиланням на Twitter скульптора.
Митця надихнула на творчість надзвичайна харизма легендарного кота. Намагаючись впіймати мишу Джеррі, він потрапляє у халепи, і у результаті його тіло і морда часто видозмінюються, проте, як зазначає художник, це лише додає йому шарму.
Відтак, японець зобразив Тома у момент, коли з нього злізла важка свиня, або він застряг у пральній машині.
Своїми роботами він ділиться із підписниками у Twitter і створює фігурки не лише живих істот, а й предметів. Наприклад, він зліпив м'ясний стейк з мультфільму.
Нагадаємо, Disney зніме кіноадаптацію мультфільму "Ліло і Стіч".