Японський художник створює унікальні фігурки кота з "Тома і Джеррі"

Митця надихнула на творчість надзвичайна харизма легендарного кота. Намагаючись впіймати мишу Джеррі, він потрапляє у халепи, і у результаті його тіло і морда часто видозмінюються, проте, як зазначає художник, це лише додає йому шарму.

Відтак, японець зобразив Тома у момент, коли з нього злізла важка свиня, або він застряг у пральній машині.

Своїми роботами він ділиться із підписниками у Twitter і створює фігурки не лише живих істот, а й предметів. Наприклад, він зліпив м'ясний стейк з мультфільму.

Нагадаємо, Disney зніме кіноадаптацію мультфільму "Ліло і Стіч".