Японский суд оправдал 88-летнего экс-боксера по делу о четырехкратном убийстве

Японский суд оправдал 88-летнего бывшего боксера Ивао Хакамату по делу о четырехкратном убийстве. Об этом сообщает Kyodo, передает УНН.

Детали

В четверг японский суд принял решение оправдать 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату в деле, которое длится десятилетиями. Хакамата был приговорен к смертной казни за четырехкратное убийство в 1966 году, но суд установил, что следователи сфабриковали доказательства против него.

Ивао Хакамата провел почти 50 лет в камере смертников, прежде чем новые доказательства привели к его освобождению. Это сделало его самым долгим в мире заключенным в камере смертников. Оправдание Хакаматы стало пятым случаем в послевоенной Японии, когда повторные судебные процессы завершились оправданиями после вынесения смертной казни.

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