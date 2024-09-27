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Японский суд оправдал 88-летнего экс-боксера по делу о четырехкратном убийстве

Японский суд оправдал 88-летнего экс-боксера по делу о четырехкратном убийстве

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 02:46  •  855 просмотра

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Ивао Хакамата, который провел почти 50 лет в камере смертников, был оправдан японским судом. Суд установил, что доказательства против него были сфабрикованы следователями по делу 1966 года.

Японский суд оправдал 88-летнего бывшего боксера Ивао Хакамату по делу о четырехкратном убийстве. Об этом сообщает Kyodo, передает УНН.

Детали

В четверг японский суд принял решение оправдать 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату в деле, которое длится десятилетиями. Хакамата был приговорен к смертной казни за четырехкратное убийство в 1966 году, но суд установил, что следователи сфабриковали доказательства против него.

Ивао Хакамата провел почти 50 лет в камере смертников, прежде чем новые доказательства привели к его освобождению. Это сделало его самым долгим в мире заключенным в камере смертников. Оправдание Хакаматы стало пятым случаем в послевоенной Японии, когда повторные судебные процессы завершились оправданиями после вынесения смертной казни.

Японский суд признал запрет однополых браков неконституционным30 мая 2023, 22:18 • 425766 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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