Японський суд виправдав 88-річного екс-боксера у справі про чотириразове вбивство
Київ • УНН
Івао Хакамата, який провів майже 50 років у камері смертників, був виправданий японським судом. Суд встановив, що докази проти нього були сфабриковані слідчими у справі 1966 року.
Японський суд виправдав 88-річного колишнього боксера Івао Хакамату у справі про чотириразове вбивство. Про це повідомляє Kyodo, передає УНН.
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У четвер японський суд ухвалив рішення виправдати 88-річного колишнього професійного боксера Івао Хакамату в справі, яка триває десятиліттями. Хакамата був засуджений до смертної кари за чотириразове вбивство в 1966 році, але суд встановив, що слідчі сфабрикували докази проти нього.
Івао Хакамата провів майже 50 років у камері смертників, перш ніж нові докази привели до його звільнення. Це зробило його найдовшим у світі в’язнем у камері смертників. Виправдання Хакамати стало п’ятим випадком у післявоєнній Японії, коли повторні судові процеси завершилися виправданнями після винесення смертної кари.
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