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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 135332 просмотра

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Японские технологи снова удивили новым алкоголем

Японские технологи снова удивили новым алкоголем

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Японские технологи разработали первый в мире спиртной напиток на основе ферментированной древесины, передает УНН со ссылкой на South China Morning Post

Изобретатели нового продукта - сотрудники токийского Института леса и лесных продуктов. В основе нового алкогольного напитка - кипарис и береза.

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Процесс изготовления продукта, по словам экспертов, достаточно прост - в воду добавляются измельченные деревянные опилки, напиток размешивается до получения однородной жидкой массы, затем добавляются ферменты и дрожжи. Полученную субстанцию подвергают дистилляции. Процесс занимает две недели, напиток имеет крепость 20 градусов.

Отмечается, что разработанная в Институте технология получения древесного алкоголя исключает применение вредных веществ. Она не требует сильного нагревания, что избавляет жидкость от резкого древесного вкуса.

Как писал УНН, тенденции мирового рынка алкоголя свидетельствуют о том, что потребители все чаще отдают предпочтения не чистому крепкому алкоголю, а настойкам и коктейлям с разными вкусами и меньшей крепостью.

Соответствовать этому тренду стремятся и украинские производители алкоголя. Бренд Medoff, к примеру, представил интерактивную карту коктейлей мира, каждый из которых можно приготовить на основе отечественной мягкой водки. 

Найти коктейльные рецепты можно и на YouTube-канале и на специально разработанном сайте MedoffCocktails.

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