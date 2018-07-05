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Японські технологи знову здивували новим алкоголем

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Японські технологи розробили перший в світі спиртний напій на основі ферментованої деревини, передає УНН з посиланням на South China Morning Post.

Винахідники нового продукту - співробітники токійського Інституту лісу і лісових продуктів. В основі нового алкогольного напою - кипарис і береза.

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Процес виготовлення продукту, за словами експертів, досить простий - в воду додають подрібнену дерев'яну тирсу, напій розмішується до отримання однорідної рідкої маси, потім додаються ферменти і дріжджі. Отриману субстанцію піддають дистиляції. Процес триває два тижні, напій має міцність 20 градусів.

Відзначається, що розроблена в Інституті технологія отримання деревного алкоголю виключає застосування шкідливих речовин. Вона не вимагає сильного нагрівання, що позбавляє рідину різкого деревного смаку.

Як писав УНН, тенденції світового ринку алкоголю свідчать про те, що споживачі все частіше надають перевагу не чистому міцному алкоголю, а настоянкам і коктейлям з різними смаками і меншою міцністю.

Відповідати цьому тренду прагнуть і українські виробники алкоголю. Бренд Medoff, наприклад, представив інтерактивну карту коктейлів світу, кожен з яких можна приготувати на основі вітчизняної м'якої горілки.

Знайти коктейльні рецепти можна і на YouTube-каналі і на спеціально розробленому сайті MedoffCocktails.

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