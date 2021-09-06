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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120493 просмотра

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Японка 100 дней вела видеоблог о жизни поросенка, а потом его съела

Японка 100 дней вела видеоблог о жизни поросенка, а потом его съела

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Жительница Японии завела видеоблог, где транслировала жизнь поросенка, не скрывая, что через три месяца сделает из него обед, передает УНН ссылаясь Youtube канал.

Детали

Хозяйка животного таким образом решила заработать лайки и раскрутить свой канал с провокационным названием "Свинья, которую съедят через 100 дней". В Сети ежедневно японка делилась видео, где показывала, как играла, кормила и даже выгуливала питомца.

Пользователи же все эти дни внимательно следили за жизнью обреченного на стейка героя роликов. Однако хэппи-энда не случилось и на сотый день в интернете появились кадры зажаренного поросенка, которые набрали более миллиона просмотров.

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Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина оказывает негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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