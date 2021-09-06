Японка 100 днів вела відеоблог про життя поросяти, а потім його з'їла

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Господиня тварини таким чином вирішила заробити лайки і розкрутити свій канал з провокаційною назвою "Свиня, яку з'їдять через 100 днів". У Мережі щодня японка ділилася відео, де показувала, як гралася, годувала і навіть вигулювала вихованця.

Користувачі ж всі ці дні уважно стежили за життям приреченого на стейк героя роликів. Однак хеппі-енду не сталося і на сотий день в інтернеті з'явилися кадри засмаженого поросяти, які набрали понад мільйон переглядів.

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Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найпоряднішою домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізаціі "Відкриті клітки" .

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.