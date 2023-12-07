Япония ввела экспортные ограничения в отношении 36 компаний, в том числе из рф

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило список компаний, которым необходимо спецразрешение для поставок своей продукции. В список было добавлено 36 юрлиц из Китая, КНДР, Пакистана, а также россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на список компаний, внесенных под санкции.

Детали

российские компании, которые попали под ограничения:

Миасский машиностроительный завод,

АО "Вымпел",

Уральский НИИ композиционных материалов,

Объединенная двигателестроительная корпорация,

"ОДК-Сатурн",

Тураевский завод специальных конструкций,

"Темп-Авиа",

АО "Тактическое ракетное вооружение",

ООО "Системы биологического синтеза"

Напомним

Как ранее писал УНН, Япония подтвердила свою позицию относительно продолжения санкций в отношении россии из-за агрессии против Украины. Об этом сообщил посол Украины в Японии Игорь Харченко.

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