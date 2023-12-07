Япония ввела экспортные ограничения в отношении 36 компаний, в том числе из рф
Япония расширила экспортные ограничения, включив в них 36 предприятий из россии, Китая, Северной Кореи и Пакистана, которые требуют специального разрешения на поставку продукции.
В рф заявили, что на теле Кивы нашли два пулевых ранения
В ск рф заявили, что на теле ликвидированного Ильи Кивы нашли два пулевых ранения.
Бывший руководитель Twitter утверждает, что его уволили из-за беспокойства по поводу безопасности компании
Экс-руководитель Twitter Алан Роза подал в суд на компанию, утверждая, что его увольнение было неправомерным, поскольку он выступал против сокращения бюджета на безопасность, что угрожало соблюдению требований FTC. Роза требует возмещения убытков и судебных издержек.
Стрельба в брянской школе: возросло количество пострадавших
Пять человек пострадали в результате стрельбы в брянской школе с участием ученицы восьмого класса, которая впоследствии покончила жизнь самоубийством; одна раненая девочка впоследствии скончалась. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф
Жалобу на судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против рф.
Жителям освобожденных сел Луганщины доставляют хлеб, лекарства и генераторы, а также принимают от них индивидуальные заказы - Лысогор
Жители прифронтовых сел Луганской области получают хлеб, генераторы, лекарства и предметы первой необходимости, в то время как в оккупированном Новопскове отсутствует общественный транспорт, что ухудшает ситуацию для местных жителей.
На Харьковщине масштабное ДТП: шесть человек погибли, еще пять травмированы
Шесть человек погибли и пятеро пострадали в результате столкновения легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика вблизи Новопавловки Харьковской области.
НАПК вскоре откроет реестр деклараций
Вскоре НАПК предоставит публичный доступ к Реестру деклараций.
Белый дом объявил об укреплении сотрудничества США и Украины в производстве оружия
США и Украина усиливают оборонное сотрудничество, планируя совместное производство вооружений, в частности систем противовоздушной обороны и боеприпасов, что имеет целью укрепить долгосрочную самодостаточность и обороноспособность Украины.
Вспышка инфекции в Полтаве: состояние большинства студентов улучшилось
Большинству студентов Полтавского юридического института им. Ярослава Мудрого стало лучше после инцидента с отравлением, но у четырех остается повышенная температура; власти продолжают расследование.