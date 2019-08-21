Япония открыла рынок для украинской курятины
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украина получила право поставлять отечественную курятину на рынок Японии. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"Компетентные органы Украины и Японии согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы из Украины в Японию", - говорится в сообщении госоргана.
Напомним, в 2018 году рынки для украинской курятины открыли также Албания, Гана, Гонконг, Марокко и Тунис, в июне 2019-го - Катар.
При этом право экспортировать курятину в страны ЕС сегодня имеют только два украинских производителя - это "Мироновский хлебопродукт" и "Пан Курчак".