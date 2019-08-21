Японія відкрила ринок для української курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна отримала право поставляти вітчизняну курятину на ринок Японії. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.
“Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці з України до Японії”, - йдеться у повідомленні держоргану.
Нагадаємо, у 2018 році ринки для української курятини відкрили також Албанія, Гана, Гонконг, Марокко і Туніс, у червні 2019 року - Катар.
При цьому право експортувати курятину в країни ЄС сьогодні мають лише два українські виробники — це “Миронівський хлібопродукт” та "Пан Курчак".