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Актуальне
Японія відкрила ринок для української курятини

Японія відкрила ринок для української курятини

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна отримала право поставляти вітчизняну курятину на ринок Японії. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.

“Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту м'яса птиці з України до Японії”, - йдеться у повідомленні держоргану.

Нагадаємо, у 2018 році ринки для української курятини відкрили також Албанія, Гана, Гонконг, Марокко і Туніс, у червні 2019 року - Катар.

При цьому право експортувати курятину в країни ЄС сьогодні мають лише два українські виробники — це “Миронівський хлібопродукт” та "Пан Курчак".

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