Япония одобрила крупнейшее со времен Второй мировой наращивание военной мощи на фоне опасений Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Япония в пятницу, 16 декабря, одобрила крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание военной мощи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Пятилетний план, который удвоит бюджет Японии примерно до 2% ВВП, сделает ее страной с третьими по величине военными расходами в мире после США и Китая, исходя из текущих бюджетов.
План на 320 миллиардов долларов подготовит пацифистскую страну на случай продолжительного конфликта. И включает в себя покупку ракет, способных нанести удар по Китаю. Поскольку правительство страны опасается, что вторжение россии в Украину побудит Пекин атаковать Тайвань и угрожать близлежащим японским островам.
Премьер-министр Фумио Кисида сказал, что Япония находится в "поворотном моменте истории".
"Мы чувствуем быстрое ухудшение обстановки в плане безопасности вокруг нашей страны. В странах и регионе, окружающих нашу страну, усиление ядерного и ракетного потенциалов, быстрое наращивание военной мощи и попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы становятся все более заметными", - сказав Кисида.
Токио также опасается, что нападение Китая может поставить под угрозу морские пути, по которым поставляется ближневосточная нефть. А также сорвать поставки передовых полупроводников.
Согласно заявлению посольства Китая в Японии, Китай обвинил Японию в ложных заявлениях о его военной деятельности в рамках новой стратегии безопасности.
Напомним
Япония рассматривает возможность приобретения у США крылатых ракет Tomahawk.