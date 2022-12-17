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Япония одобрила крупнейшее со времен Второй мировой наращивание военной мощи на фоне опасений Китая

Киев • УНН

 • 1483628 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Япония в пятницу, 16 декабря, одобрила крупнейшее со времен Второй мировой войны наращивание военной мощи, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Пятилетний план, который удвоит бюджет Японии примерно до 2% ВВП, сделает ее страной с третьими по величине военными расходами в мире после США и Китая, исходя из текущих бюджетов.

План на 320 миллиардов долларов подготовит пацифистскую страну на случай продолжительного конфликта. И включает в себя покупку ракет, способных нанести удар по Китаю. Поскольку правительство страны опасается, что вторжение россии в Украину побудит Пекин атаковать Тайвань и угрожать близлежащим японским островам.

Премьер-министр Фумио Кисида сказал, что Япония находится в "поворотном моменте истории". 

"Мы чувствуем быстрое ухудшение обстановки в плане безопасности вокруг нашей страны. В странах и регионе, окружающих нашу страну, усиление ядерного и ракетного потенциалов, быстрое наращивание военной мощи и попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы становятся все более заметными", - сказав Кисида.

Токио также опасается, что нападение Китая может поставить под угрозу морские пути, по которым поставляется ближневосточная нефть. А также сорвать поставки передовых полупроводников.

Согласно заявлению посольства Китая в Японии, Китай обвинил Японию в ложных заявлениях о его военной деятельности в рамках новой стратегии безопасности.

Напомним

Япония рассматривает возможность приобретения у США крылатых ракет Tomahawk.

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