Японія схвалила найбільше з часів Другої світової нарощування військової міці на тлі побоювань Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Японія в п'ятницю, 16 грудня, схвалила найбільше з часів Другої світової війни нарощування військової міці, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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П'ятирічний план, який подвоїть бюджет Японії приблизно до 2% ВВП, зробить її країною з третіми за величиною військовими видатками у світі після США та Китаю, виходячи з поточних бюджетів.
План на 320 мільярдів доларів підготує пацифістську країну на випадок тривалого конфлікту. І включає покупку ракет, здатних завдати удару по Китаю. Оскільки уряд країни побоюється, що вторгнення росії в Україну спонукає Пекін атакувати Тайвань і загрожувати сусіднім японським островам.
Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда сказав, що Японія перебуває у "поворотному моменті історії".
"Ми відчуваємо швидке погіршення обстановки в плані безпеки навколо нашої країни. У країнах та регіоні, що оточують нашу країну, посилення ядерного та ракетного потенціалів, швидке нарощування військової міці та спроби в односторонньому порядку змінити статус-кво за допомогою сили стають дедалі більше помітними", - сказав Кісіда.
Токіо також побоюється, що напад Китаю може поставити під загрозу морські шляхи, якими поставляється близькосхідна нафта. А також зірвати постачання новітніх напівпровідників.
Згідно з заявою посольства Китаю в Японії, Китай звинуватив Японію в неправдивих заявах щодо його військової діяльності в межах нової стратегії безпеки.
Нагадаємо
Японія розглядає можливість придбання США крилатих ракет Tomahawk.