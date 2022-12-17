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Японія схвалила найбільше з часів Другої світової нарощування військової міці на тлі побоювань Китаю

Японія схвалила найбільше з часів Другої світової нарощування військової міці на тлі побоювань Китаю

Київ • УНН

 • 1483631 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Японія в п'ятницю, 16 грудня, схвалила найбільше з часів Другої світової війни нарощування військової міці, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

П'ятирічний план, який подвоїть бюджет Японії приблизно до 2% ВВП, зробить її країною з третіми за величиною військовими видатками у світі після США та Китаю, виходячи з поточних бюджетів.

План на 320 мільярдів доларів підготує пацифістську країну на випадок тривалого конфлікту. І включає покупку ракет, здатних завдати удару по Китаю. Оскільки уряд країни побоюється, що вторгнення росії в Україну спонукає Пекін атакувати Тайвань і загрожувати сусіднім японським островам.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда сказав, що Японія перебуває у "поворотному моменті історії". 

"Ми відчуваємо швидке погіршення обстановки в плані безпеки навколо нашої країни. У країнах та регіоні, що оточують нашу країну, посилення ядерного та ракетного потенціалів, швидке нарощування військової міці та спроби в односторонньому порядку змінити статус-кво за допомогою сили стають дедалі більше помітними", - сказав Кісіда.

Токіо також побоюється, що напад Китаю може поставити під загрозу морські шляхи, якими поставляється близькосхідна нафта. А також зірвати постачання новітніх напівпровідників.

Згідно з заявою посольства Китаю в Японії, Китай звинуватив Японію в неправдивих заявах щодо його військової діяльності в межах нової стратегії безпеки.

Нагадаємо

Японія розглядає можливість придбання США крилатих ракет Tomahawk.

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