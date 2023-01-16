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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Япония расширит парк прибрежных разведывательных беспилотников

Киев • УНН

 • 400428 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Береговая охрана Японии добавит еще два разведывательных дрона к своему парку беспилотников SeaGuardian, что увеличит их общее количество до трех. Эти БпЛА будут наблюдать за потенциально враждебной деятельностью в японских водах, сообщает УНН со ссылкой на Nikkei Asia.

Япония расширит парк прибрежных разведывательных беспилотников

Детали

Правительство Японии включило финансирование дополнительных дронов в проект бюджета на 2023 финансовый год. Они будут использоваться для обнаружения иностранных рыболовных лодок и неидентифицированных судов, которые незаконно работают в исключительной экономической зоне страны.

Отмечается, что БпЛА будут размещены на авиабазе Хатинохе в префектуре Аомори, объекте Сил самообороны, на котором в октябре 2022 года был развернут первый дрон SeaGuardian. Береговая охрана Японии и морские силы самообороны будут обмениваться разведданными, собранными с помощью беспилотников.

Дополнение

Беспилотник SeaGuardian был создан американским оборонным подрядчиком General Atomics. Он может работать до 35 часов и летать по всему периметру эксклюзивной экономической зоны Японии и обратно. Кроме этого, БпЛА имеет несколько камер, которые могут передавать изображения в режиме реального времени, а также может собирать информацию о катастрофах и спасательных миссиях.

Напомним

Япония начала строительные работы на базе Сил Самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений с использованием истребителей США.

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