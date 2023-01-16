Япония расширит парк прибрежных разведывательных беспилотников

Детали

Правительство Японии включило финансирование дополнительных дронов в проект бюджета на 2023 финансовый год. Они будут использоваться для обнаружения иностранных рыболовных лодок и неидентифицированных судов, которые незаконно работают в исключительной экономической зоне страны.

Отмечается, что БпЛА будут размещены на авиабазе Хатинохе в префектуре Аомори, объекте Сил самообороны, на котором в октябре 2022 года был развернут первый дрон SeaGuardian. Береговая охрана Японии и морские силы самообороны будут обмениваться разведданными, собранными с помощью беспилотников.

Дополнение

Беспилотник SeaGuardian был создан американским оборонным подрядчиком General Atomics. Он может работать до 35 часов и летать по всему периметру эксклюзивной экономической зоны Японии и обратно. Кроме этого, БпЛА имеет несколько камер, которые могут передавать изображения в режиме реального времени, а также может собирать информацию о катастрофах и спасательных миссиях.

Напомним

Япония начала строительные работы на базе Сил Самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений с использованием истребителей США.