Японія розширить парк прибережних розвідувальних безпілотників

Деталі

Уряд Японії включив фінансування додаткових дронів у проєкт бюджету на 2023 фінансовий рік. Вони будуть використовуватися для виявлення іноземних рибальських човнів і неідентифікованих суден, які незаконно працюють у виключній економічній зоні країни.

Зазначається, що БпЛА будуть розміщені на авіабазі Хатінохе в префектурі Аоморі, об’єкті Сил самооборони, на якому в жовтні 2022 року було розгорнуто перший дрон SeaGuardian. Берегова охорона Японії та морські сили самооборони обмінюватимуться розвідданими, зібраними за допомогою безпілотників.

Доповнення

Безпілотник SeaGuardian був створений американським оборонним підрядником General Atomics. Він може працювати до 35 годин та літати по всьому периметру ексклюзивної економічної зони Японії й назад. Окрім цього, БпЛА має кілька камер, які можуть передавати зображення в режимі реального часу, а також може збирати інформацію про катастрофи та рятувальні місії.

Нагадаємо

Японія розпочала будівельні роботи на базі Сил самооборони на безлюдному острові відповідно до плану перенесення військових навчань з використанням винищувачів США.