Япония примет саммит G7 в Хиросиме в мае следующего года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония проведет саммит «Большой семерки» под своим председательством в Хиросиме с 19 по 21 мая следующего года. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Kyodo.
Детали
Саммит призван послать сигнал мира с Хиросимы, одного из двух городов Японии, подвергшегося атомной бомбардировке во время Второй мировой войны, поскольку россия угрожает ядерным оружием с тех пор, как в конце февраля вторглась в Украину.
Кисида сказал на саммите G7, что «нет другого места, кроме Хиросимы, для мирных переговоров».
Премьер-министр также сказал, что хочет сделать саммит в следующем году возможностью продемонстрировать решимость группы отвергнуть военную агрессию, угрозу ядерного оружия или попытку свергнуть мировой порядок.
Президент США Джо Байден поддержал выбор Японии местом проведения саммита в Хиросиме.
Дополнение
Это будет седьмой саммит G7, который пройдет в Японии. Страна принимала предварительный съезд в префектуре Миэ в 2016 году.
Объявление было сделано после завершения нынешнего саммита G7 в замке Эльмау, где доминировал вопрос войны в Украине.
Добавим
Хиросима была разрушена бомбардировкой США 6 августа 1945 года, в результате которой к концу того же года погибли около 140 000 человек. Через три дня над Нагасаки была сброшена вторая атомная бомба.
Среди G7 Великобритания, Франция и США являются ядерными державами.