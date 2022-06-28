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Япония примет саммит G7 в Хиросиме в мае следующего года

Япония примет саммит G7 в Хиросиме в мае следующего года

Киев • УНН

 • 140647 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что Япония проведет саммит «Большой семерки» под своим председательством в Хиросиме с 19 по 21 мая следующего года. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Kyodo.

Детали

Саммит призван послать сигнал мира с Хиросимы, одного из двух городов Японии, подвергшегося атомной бомбардировке во время Второй мировой войны, поскольку россия угрожает ядерным оружием с тех пор, как в конце февраля вторглась в Украину.

Кисида сказал на саммите G7, что «нет другого места, кроме Хиросимы, для мирных переговоров».

Премьер-министр также сказал, что хочет сделать саммит в следующем году возможностью продемонстрировать решимость группы отвергнуть военную агрессию, угрозу ядерного оружия или попытку свергнуть мировой порядок.

Президент США Джо Байден поддержал выбор Японии местом проведения саммита в Хиросиме.

Дополнение

Это будет седьмой саммит G7, который пройдет в Японии. Страна принимала предварительный съезд в префектуре Миэ в 2016 году.

Объявление было сделано после завершения нынешнего саммита G7 в замке Эльмау, где доминировал вопрос войны в Украине.

Добавим

Хиросима была разрушена бомбардировкой США 6 августа 1945 года, в результате которой к концу того же года погибли около 140 000 человек. Через три дня над Нагасаки была сброшена вторая атомная бомба.

Среди G7 Великобритания, Франция и США являются ядерными державами.

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