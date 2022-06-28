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Японія прийме саміт G7 в Хіросімі у травні наступного року

Японія прийме саміт G7 в Хіросімі у травні наступного року

Київ • УНН

 • 140651 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда повідомив, що Японія проведе саміт «Великої сімки» під своїм головуванням у Хіросімі з 19 по 21 травня наступного року. Про це УНН пише з посиланням на агенство Kyodo.

Деталі

Саміт покликаний послати сигнал миру з Хіросіми, одного з двох міст Японії, яке зазнало атомного бомбардування під час Другої світової війни, оскільки росія погрожує ядерною зброєю з того часу, як наприкінці лютого вторглася в Україну.

Кісіда сказав на саміті G7, що «немає іншого місця, крім Хіросіми, для мирних переговорів».

Прем'єр-міністр також сказав, що хоче зробити саміт наступного року можливістю продемонструвати рішучість групи відкинути військову агресію, загрозу ядерної зброї чи спробу повалити світовий порядок.

Президент США Джо Байден підтримав вибір Японії місцем проведення саміту у Хіросімі.

Доповнення

Це буде сьомий саміт G7, який відбудеться у Японії. Країна приймала попередній з'їзд у префектурі Міе у 2016 році.

Оголошення було зроблено після завершення цьогорічного саміту G7 у замку Ельмау, де домінувало питання війни в Україні.

Додамо

Хіросіма була зруйнована бомбардуванням США 6 серпня 1945 року, внаслідок якої до кінця того ж року загинуло близько 140 000 людей. Через три дні над Нагасакі було скинуто другу атомну бомбу.

Серед G7 Велика Британія, Франція та США є ядерними державами.

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