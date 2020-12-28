Япония прекратила выдачу новых въездных виз гражданам из всех стран мира

“Из-за обнаружения этой новой разновидности, — сказал Суга, — мы приняли быстрые меры для защиты жизни и нормального существования нашего населения. С этой целью прекращен въезд в страну иностранцев из всех стран мира по вновь выданным визам”.

Премьер во время заявления напомнил, что новый штамм коронавируса, по мнению экспертов, более заразен. “Однако средства профилактики остаются прежними, — сказал он. — Я призываю вас неуклонно придерживаться таких правил, как мытье рук и ношение защитных масок. И давайте тихо проведем наступающие новогодние праздники”.

В Японии с понедельника вступила в силу фактический запрет на въезд и выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с выявлением нового штамма коронавируса. Такие меры будут действовать минимум до конца января следующего года. В это время в страну смогут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеют долгосрочные визы. Если они возвращаются из стран, где был обнаружен новый коронавирус, им необходимо будет иметь при пересечении границы документ о наличии негативного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов до запланированного прибытия. Еще один тест они должны будут пройти в аэропорту по прилету.

В то же время служба миграционного контроля не стала отменять действие новых виз, которые были выданы до 28 декабря. Исключение касается документов, полученных в Великобритании и ЮАР, а также людей, которые побывали в этих двух странах в течение 14 дней перед прибытием в Японии. Для таких категорий въезд закрыт.

По состоянию на воскресенье в Японии заражение коронавирусом было обнаружено в 222 тыс. человек. Умерли почти 3,3 тыс. пациентов. В блоках интенсивной терапии в тяжелом состоянии находятся почти 660 человек. В воскресенье умерли 40 зараженных.