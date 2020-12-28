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Японія припинила видачу нових в'їзних віз громадянам з усіх країн світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга офіційно оголосив в понеділок, що його уряд припинив видачу нових в'їзних віз громадянам усіх країн світу у зв'язку з появою нового більш агресивного штаму коронавірусу. Про це він сказав під час спілкування з журналістами у своїй резиденції, передає УНН.

Японія припинила видачу нових в'їзних віз громадянам з усіх країн світу

“Через виявлення цієї нового різновиду, — сказав Суга, — ми взяли швидкі заходи для захисту життя і нормального існування нашого населення. З цією метою припинений в’їзд в країну іноземців з усіх країн світу з знову виданими візами”.

Прем’єр під час заяви нагадав, що новий штам коронавірусу, на думку експертів, більш заразний. “Однак кошти профілактики залишаються колишніми, — сказав він. — Я закликаю вас неухильно дотримуватись таких правил, як миття рук і носіння захисних масок. І давайте тихо проведемо наступаючі новорічні свята”.

В Японії з понеділка вступила в силу фактична заборона на в’їзд і видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу. Такі заходи будуть діяти мінімум до кінця січня наступного року. В цей час в країну зможуть в’їхати тільки японські громадяни та іноземці, які постійно проживають тут і мають довгострокові візи. Якщо вони повертаються з країн, де був виявлений новий коронавірус, їм необхідно буде мати при перетині кордону документ про наявність негативного тесту на COVID-19, зданого протягом 72 годин перед прибуттям. Ще один тест вони повинні будуть пройти в аеропорту після прильоту.

У той же час служба міграційного контролю не стала скасовувати дію нових віз, які були видані до 28 грудня. Виняток стосується документів, отриманих у Великій Британія і ПАР, а також людей, які побували в цих двох країнах протягом 14 днів перед прибуттям до Японії. Для таких категорій в’їзд закритий.

Станом на неділю в Японії зараження новим коронавірусом було виявлено у 222 тис. людей. Померли майже 3,3 тис. пацієнтів. У блоках інтенсивної терапії у важкому стані перебувають майже 660 людей. У неділю померли 40 заражених.

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