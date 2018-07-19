Япония полностью прекращает импорт нефти из Ирана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Японские нефтяные компании готовятся к полному прекращению импорта нефти из Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ведущую деловую газету Японии Nikkei.
По данным издания, поставки иранской нефти должны быть полностью приостановлены до октября, а в качестве альтернативных источников импорта сырья Япония рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечает газета, такие японские поставщики иранской нефти, как JXTG Holdings и Idemitsu Kosan, получили от США предупреждения о необходимости полного прекращения импорта в начале ноября 2018 года, когда Вашингтон планирует возобновить действие санкций в отношении Тегерана. В случае продолжения закупок иранской нефти США угрожают этим компаниям большими штрафами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тегеране угрожают заблокировать поставки нефти в Персидском заливе
На этом фоне японские банки также сообщили национальным нефтяным компаниям о том, что прекращают осуществлять транзакции, связанные с иранской нефтью, что делает ее покупку практически невозможной.
Напомним, авторитетная деловая газета The Wall Street Journal опубликовала материал в котором утверждалось, что Китай, по мнению США, увеличит закупки нефти у Ирана, даже несмотря на то, что Вашингтон грозит санкциями государствам, которые не откажутся от такого импорта.
Как ранее сообщал УНН, первая часть санкций в отношении Ирана будет восстановлена 6 августа, она охватит автомобилестроительный сектор и торговлю золотом. Остальные ограничительные меры вступят в силу 4 ноября и коснутся энергетической отрасли страны. В Вашингтоне также заявляли, что нацелены “к нулю” сократить доходы Тегерана от продажи нефти.