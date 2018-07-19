Японія повністю припиняє імпорт нафти з Ірану

За даними видання, поставки іранської нафти повинні бути повністю припинені до жовтня, а в якості альтернативних джерел імпорту сировини Японія розглядає Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати. Як зазначає газета, такі японські постачальники іранської нафти, як JXTG Holdings і Idemitsu Kosan, отримали від США попередження про необхідність повного припинення імпорту до початку листопада 2018 року, коли Вашингтон планує відновити дію санкцій щодо Тегерана. У разі продовження закупівель іранської нафти США загрожують цим компаніям великими штрафами.

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На цьому тлі японські банки також повідомили національні нафтові компанії про те, що припиняють здійснювати транзакції, пов’язані з іранською нафтою, що робить її покупку практично неможливою.

Нагадаємо, авторитетна ділова газета The Wall Street Journal опублікувала матеріал в якому стверджувалося, що Китай, на думку США, збільшить закупівлі нафти в Ірану, навіть незважаючи на те, що Вашингтон погрожує санкціями державам, які не відмовляться від такого імпорту.

Як раніше повідомляв УНН, перша частина санкцій відносно Ірану буде відновлена ​​6 серпня, вона охопить автомобілебудівний сектор і торгівлю золотом. Решта обмежувальних заходів набудуть чинності 4 листопада і торкнуться енергетичної галузі країни. У Вашингтоні також заявляли, що націлені “до нуля” скоротити доходи Тегерана від продажу нафти.