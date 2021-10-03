Япония начинает пилотный проект, требующий доказательства вакцинации COVID-19 на крупных спортивных мероприятиях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В этом месяце правительство Японии начнет эксперимент с использованием доказательств вакцинации COVID-19 на больших бейсбольных и футбольных стадионах и других местах в 13 префектурах, чтобы оценить возможность ослабления ограничений пропускной способности. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Japan Times и Kyodo News.
Детали
Это решение было принято после того, как в пятницу в Японии было полностью отменено чрезвычайное положение, связанное с COVID-19, после неуклонного снижения числа новых случаев заболевания по всей стране. Правительство планирует поэтапно ослабить ограничения, чтобы восстановить социальную и экономическую деятельность.
Эксперимент на крупномасштабных мероприятиях начнется в среду на футбольном матче J-лиги в префектуре Айти, в котором примут участие более 10 000 зрителей — ограничение, которое в настоящее время принято правительством на один месяц. В настоящее время максимум 5 000 зрителей могут присутствовать на профессиональных бейсбольных и футбольных матчах в Токио и других регионах. Границу может быть увеличено, если будет введено доказательство вакцинации COVID-19 или отрицательный тест.
Аналогичная схема планируется правительством Японии в ресторанах, залах с живой музыкой и других местах с большим скоплением людей в рамках подготовки к ослаблению ограничений.
В ресторанах группы из пяти или более человек смогут обедать вместе, а часы работы могут быть продолжены при условии, что они будут сертифицированы местными органами власти принявшими необходимые меры для предотвращения распространения инфекции.
На этих мероприятиях, включая чемпионаты мира по гимнастике, правительство будет использовать технологии, способные определять концентрацию толпы, а также соотношение людей в масках, говорится в сообщении. Правительство также будет измерять вентиляцию на объектах.
В эксперименте участвуют 13 префектур: Хоккайдо, Сайтама, Тиба, Канагава, АЙТИ, Исикава, Сига, Киото, Осака, Хиого, Фукуока, Кумамото и Окинава.
Добавим
На сегодняшний день в Японии зарегистрировано более 1,69 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, в результате которых погибли более 17 500 человек.