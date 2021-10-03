Япония начинает пилотный проект, требующий доказательства вакцинации COVID-19 на крупных спортивных мероприятиях

КИЕВ. 3 октября. УНН. В этом месяце правительство Японии начнет эксперимент с использованием доказательств вакцинации COVID-19 на больших бейсбольных и футбольных стадионах и других местах в 13 префектурах, чтобы оценить возможность ослабления ограничений пропускной способности. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Japan Times и Kyodo News.