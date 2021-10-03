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Японія починає пілотний проект, що вимагає докази вакцинації COVID-19 на великих спортивних заходах

Японія починає пілотний проект, що вимагає докази вакцинації COVID-19 на великих спортивних заходах

Київ • УНН

 • 25349 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. З цього місяця уряд Японії почне експеримент з використанням доказів вакцинації COVID-19 на великих бейсбольних і футбольних стадіонах та інших місцях в 13 префектурах, щоб оцінити можливість ослаблення обмежень пропускної здатності. Про це пише УНН з посиланням на The Japan Times та Kyodo News.

Деталі

Це рішення було прийнято після того, як в п’ятницю в Японії було повністю скасовано надзвичайний стан, пов’язаний з COVID-19, після неухильного зниження числа нових випадків захворювання по всій країні. Уряд планує поетапно послабити обмеження, щоб відновити соціальну і економічну діяльність.

Експеримент на великомасштабних заходах почнеться в середу на футбольному матчі J-ліги в префектурі Айті, в якому візьмуть участь більше 10 000 глядачів — обмеження, яке в даний час прийнято урядом на один місяць. В даний час максимум 5 000 глядачів можуть бути присутніми на професійних бейсбольних і футбольних матчах в Токіо та інших регіонах. Межу може бути збільшено, якщо буде введено доказ вакцинації COVID-19 або негативний тест.

Аналогічна схема планується урядом Японії в ресторанах, залах з живою музикою і інших місцях з великим скупченням людей в рамках підготовки до ослаблення обмежень.

У ресторанах групи з п’яти або більше осіб зможуть обідати разом, а години роботи можуть бути продовжені за умови, що вони будуть сертифіковані місцевими органами влади які прийняли необхідні заходи для запобігання поширення інфекції.

На цих заходах, включаючи чемпіонати світу з гімнастики, уряд буде використовувати технології, здатні визначати концентрацію натовпу, а також співвідношення людей в масках, йдеться в повідомленні. Уряд також буде вимірювати вентиляцію на об’єктах.

В експерименті беруть участь 13 префектур: Хоккайдо, Сайтама, Тіба, Канагава, Айті, Ісікава, Сіга, Кіото, Осака, Хіого, Фукуока, Кумамото і Окінава.

Додамо

На сьогоднішній день в Японії зареєстровано понад 1,69 мільйона підтверджених випадків COVID-19, у результаті яких загинуло понад 17 500 людей.

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