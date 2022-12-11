Япония может создать подразделение управления гиперзвуковым оружием к 2026 году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство обороны Японии планирует создать два подразделения в составе наземных сил самообороны для управления баллистическими ракетами с помощью гиперзвукового летательного аппарата. Об этом сообщает издание NHK, информирует УНН.
Детали
Ожидается, что к 2026 году подразделения будут созданы и развернуты на островах Кюсю и Хоккайдо.
Это совпадает с намеченными японскими властями сроками развертывания модернизированных «противокорабельных ракет типа 12», дальность которых составит более 1000 километров вместо нынешних 100 километров.
Ранее японские СМИ сообщали, что правительство изучает разработку управляемых ракет с дальностью до 3000 километров и их последующее поэтапное развертывание в разных районах страны, в том числе на Хоккайдо.
Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Япония и США рассматривают возможность проведения совместной обработки технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковой боевой частью.
В частности, Минобороны Японии планирует приступить к проектированию двигателя для ракет большой дальности с возможностью его поворота в случае изменения траектории полета ракеты противника.