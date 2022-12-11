Японія може створити підрозділ управління гіперзвуковою зброєю до 2026 року
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство оборони Японії планує створити два підрозділи у складі наземних сил самооборони для управління балістичними ракетами за допомогою гіперзвукового літального апарату. Про це повідомляє видання NHK, інформує УНН.
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Очікується, що до 2026 року підрозділи будуть створені та розгорнуті на островах Кюсю та Хоккайдо.
Це збігається з наміченими японською владою термінами розгортання модернізованих «протикорабельних ракет типу 12», дальність яких становитиме понад 1000 кілометрів замість нинішніх 100 кілометрів.
Раніше японські ЗМІ повідомляли, що уряд вивчає розробку керованих ракет з дальністю до 3000 кілометрів та їхнє подальше поетапне розгортання в різних районах країни, у тому числі на Хоккайдо.
Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Японія та США розглядають можливість проведення спільного опрацювання технологій перехоплення балістичних ракет із гіперзвуковою бойовою частиною.
Зокрема, Міноборони Японії планує розпочати проектування двигуна для ракет великої дальності з можливістю його повороту у разі зміни траєкторії польоту ракети супротивника.