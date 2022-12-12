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Япония выбрала "войну" иероглифом года

Япония выбрала "войну" иероглифом года

Киев • УНН

 • 558734 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Япония избрала кандзи "война" иероглифом 2022 года после почти десяти месяцев вторжения россии в Украину, передает УНН ссылаясь на Kyodo News.

Детали

Общественность проголосовала за иероглиф на ежегодном мероприятии, который, по их мнению, лучше всего представляет прошлый год. Выбор на олимпийскую тему доминировал в 2021 году.

Однако в этом году настроение "мрачнее", по данным Японского фонда тестирования способностей, который организовал голосование.

"Вторжение россии в Украину, расстрел бывшего премьер-министра Абе, быстрое обесценение иены и инфляция, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни, вызвали тревогу у многих людей", - говорится в сообщении группы.

Добавим

Япония выбрала "золото" как кандзи в прошлом году в честь Олимпийских игр в Токио, состоявшихся после отсрочки через Covid-19.

Победителем 2020 года стало "мощь", что означает "плотный, многолюдный и закрытый": три ситуации, которых японцам настоятельно рекомендовали избегать, чтобы предотвратить заражение Covid-19.

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