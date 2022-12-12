Японія обрала "війну" ієрогліфом року

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Громадськість проголосувала за ієрогліф на щорічному заході, який, на їхню думку, найкраще репрезентує минулий рік. Вибір на олімпійську тематику домінував 2021 року.

Однак цього року настрій "похмуріший", за даними Японського фонду тестування здібностей, який організує голосування.

"Вторгнення росії в Україну, розстріл колишнього прем'єр-міністра Абе, швидке знецінення єни та інфляція, з якими доводиться стикатися в повсякденному житті, викликали тривогу у багатьох людей", - йдеться у повідомленні групи.

Додамо

Японія обрала "золото" як кандзі минулого року на честь Олімпійських ігор у Токіо, які відбулися після відстрочки через Covid-19.

Переможцем 2020 року стало "міцу", що означає "щільний, багатолюдний і закритий": три ситуації, яких японцям настійно рекомендували уникати, щоб запобігти зараженню Covid-19.