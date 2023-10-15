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Япония предоставит Украине услуги дистанционного медицинского обслуживания и технологии умного земледелия

Киев • УНН

 • 487278 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Как сообщили правительственные источники в субботу, Япония стремится предоставить Украине услуги дистанционного медицинского обслуживания и технологии умного земледелия, чтобы помочь возродить ее экономику и восстановить территории страны, разрушенные вторжением России. Об этом пишет Kyodo, передает УНН.

Япония предоставит Украине услуги дистанционного медицинского обслуживания и технологии умного земледелия

Детали 

Эти меры станут основой сотрудничества японских компаний и будут обнародованы на встрече в Японии в начале следующего года для содействия экономической реконструкции в восточноевропейской стране.

Предоставление цифровых медицинских услуг позволит японским врачам оказывать медицинскую помощь пострадавшим в Украине, отправляя их УЗИ в Японию.

Япония надеется помочь Украине с ее урожайностью пшеницы и подсолнечника с помощью методов земледелия, которые используют датчики и технологии искусственного интеллекта, которые могут помочь обеспечить оптимальное количество воды или, например, удобрений.

Дополнение

Поскольку Япония имеет строгие правила в отношении предоставления оружия согласно ее Конституции, которая отказывается от войны, Токио обязался помогать усилиям Украины по восстановлению через государственный и частный секторы.

В июне экс-министр иностранных дел Йосимаса Хаяси пригласил на встречу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Ожидается, что компании из обеих стран примут участие в надежде создать бизнес-возможности для обеих сторон.

Среди других мер поддержки Украины Япония также рассматривает возможность предоставления стране технологий очистки воды и кибербезопасности.

Напомним

Япония поставила в Украину 24 грузовых автомобиля с манипуляторами для гуманитарного разминирования территорий.

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