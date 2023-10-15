Япония предоставит Украине услуги дистанционного медицинского обслуживания и технологии умного земледелия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Как сообщили правительственные источники в субботу, Япония стремится предоставить Украине услуги дистанционного медицинского обслуживания и технологии умного земледелия, чтобы помочь возродить ее экономику и восстановить территории страны, разрушенные вторжением России. Об этом пишет Kyodo, передает УНН.
Детали
Эти меры станут основой сотрудничества японских компаний и будут обнародованы на встрече в Японии в начале следующего года для содействия экономической реконструкции в восточноевропейской стране.
Предоставление цифровых медицинских услуг позволит японским врачам оказывать медицинскую помощь пострадавшим в Украине, отправляя их УЗИ в Японию.
Япония надеется помочь Украине с ее урожайностью пшеницы и подсолнечника с помощью методов земледелия, которые используют датчики и технологии искусственного интеллекта, которые могут помочь обеспечить оптимальное количество воды или, например, удобрений.
Дополнение
Поскольку Япония имеет строгие правила в отношении предоставления оружия согласно ее Конституции, которая отказывается от войны, Токио обязался помогать усилиям Украины по восстановлению через государственный и частный секторы.
В июне экс-министр иностранных дел Йосимаса Хаяси пригласил на встречу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Ожидается, что компании из обеих стран примут участие в надежде создать бизнес-возможности для обеих сторон.
Среди других мер поддержки Украины Япония также рассматривает возможность предоставления стране технологий очистки воды и кибербезопасности.
Напомним
Япония поставила в Украину 24 грузовых автомобиля с манипуляторами для гуманитарного разминирования территорий.