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The Guardian

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Японія надасть Україні послуги дистанційного медичного обслуговування та технології розумного землеробства

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Як повідомили урядові джерела в суботу, Японія прагне надати Україні послуги дистанційного медичного обслуговування та технології розумного землеробства, щоб допомогти відродити її економіку та відновити території країни, зруйновані вторгненням росії. Про це пише Kyodo, передає УНН.

Японія надасть Україні послуги дистанційного медичного обслуговування та технології розумного землеробства

Деталі 

Ці заходи стануть основою співпраці японських компаній і будуть оприлюднені на зустрічі в Японії на початку наступного року для сприяння економічній реконструкції в східноєвропейській країні.

Надання цифрових медичних послуг дозволить японським лікарям надавати медичну допомогу постраждалим в Україні, надсилаючи їхні УЗД до Японії.

Японія сподівається допомогти Україні з її врожайністю пшениці та соняшнику за допомогою методів землеробства, які використовують датчики та технології штучного інтелекту, які можуть допомогти забезпечити оптимальну кількість води або, наприклад, добрив.

Доповнення

Оскільки Японія має суворі правила щодо надання зброї згідно з її Конституцією, яка відмовляється від війни, Токіо зобов’язався допомагати зусиллям України з відновлення через державний і приватний сектори.

У червні ексміністр закордонних справ Йосімаса Хаясі запросив на зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Очікується, що компанії з обох країн візьмуть участь у надії створити бізнес-можливості для обох сторін.

Серед інших заходів підтримки України Японія також розглядає можливість надання країні технологій очищення води та кібербезпеки.

Нагадаємо

Японія поставила в Україну 24 вантажні автомобілі з маніпуляторами для гуманітарного розмінування територій.

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