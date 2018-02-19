Япония предоставит Украине 4 млн долларов помощи в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В 2018 году правительство Японии предоставит Украине еще 4 млн долларов поддержки, благодаря которым ООН и другие агентства будут реализовывать различные проекты. Об этом во время пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шиґеки Сумме, передает корреспондент УНН.
"Япония продолжает оказывать помощь Украине через системы ООН. В 2018 правительство Японии предоставит Украине еще 4 млн долларов поддержки, благодаря которым ООН и другие агентства будут реализовывать различные проекты. В частности, эти средства пойдут на восстановление жилья, обучение внутренне перемещенных лиц, закупку медицинского оборудования, восстановление больниц, реинтеграцию людей, которые вернулись из АТО т.д.", - рассказал он.
В то же время, как отметил Шиґеки Сумме, это будет не только гуманитарная помощь, мы сконцентрируемся на восстановлении и обновлении восточных областей Украины.
Напомним, Япония предоставила Украине 1,86 млрд долларов гуманитарной помощи в рамках проектов ООН.