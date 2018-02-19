Япония предоставит Украине 4 млн долларов помощи в 2018 году

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72650 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87625 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90305 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109807 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111842 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Япония предоставит Украине 4 млн долларов помощи в 2018 году

Япония предоставит Украине 4 млн долларов помощи в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 7406 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. В 2018 году правительство Японии предоставит Украине еще 4 млн долларов поддержки, благодаря которым ООН и другие агентства будут реализовывать различные проекты. Об этом во время пресс-конференции заявил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шиґеки Сумме, передает корреспондент УНН.

"Япония продолжает оказывать помощь Украине через системы ООН. В 2018 правительство Японии предоставит Украине еще 4 млн долларов поддержки, благодаря которым ООН и другие агентства будут реализовывать различные проекты. В частности, эти средства пойдут на восстановление жилья, обучение внутренне перемещенных лиц, закупку медицинского оборудования, восстановление больниц, реинтеграцию людей, которые вернулись из АТО т.д.", - рассказал он.

В то же время, как отметил Шиґеки Сумме, это будет не только гуманитарная помощь, мы сконцентрируемся на восстановлении и обновлении восточных областей Украины.

Напомним, Япония предоставила Украине 1,86 млрд долларов гуманитарной помощи в рамках проектов ООН.

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