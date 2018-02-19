Японія надасть Україні 4 млн доларів допомоги у 2018 році

“Японія продовжує надавати допомогу Україні через системи ООН. У 2018 уряд Японії надасть Україні ще 4 млн доларів підтримки, завдяки яким ООН та інші агенції реалізовуватимуть різні проекти. Зокрема, ці кошти підуть на відбудову житла, навчання внутрішньо-переміщених осіб, закупівлю медичного обладнання, відбудову лікарень, реінтеграцію людей, які повернулись з АТО тощо”, — розповів він.

Водночас, як наголосив Шіґекі Сумі, це буде не лише гуманітарна допомога, ми сконцентруємось на відбудові та відновленні східних областей України.

Нагадаємо, Японія надала Україні 1,86 млрд доларів гуманітарної допомоги в рамках проектів ООН.