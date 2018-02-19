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Японія надасть Україні 4 млн доларів допомоги у 2018 році

Японія надасть Україні 4 млн доларів допомоги у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У 2018 році уряд Японії надасть Україні ще 4 млн доларів підтримки, завдяки яким ООН та інші агенції реалізовуватимуть різні проекти. Про це під час прес-конференції заявив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Шіґекі Сумі, передає кореспондент УНН.

“Японія продовжує надавати допомогу Україні через системи ООН. У 2018 уряд Японії надасть Україні ще 4 млн доларів підтримки, завдяки яким ООН та інші агенції реалізовуватимуть різні проекти. Зокрема, ці кошти підуть на відбудову житла, навчання внутрішньо-переміщених осіб, закупівлю медичного обладнання, відбудову лікарень, реінтеграцію людей, які повернулись з АТО тощо”, — розповів він.

Водночас, як наголосив Шіґекі Сумі, це буде не лише гуманітарна допомога, ми сконцентруємось на відбудові та відновленні східних областей України.

Нагадаємо, Японія надала Україні 1,86 млрд доларів гуманітарної допомоги в рамках проектів ООН.

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