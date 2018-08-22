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Япония намерена в следующем году увеличить расходы на оборону на 2%

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Правительство Японии в 2019 финансовом году (апрель 2019 года — март 2020 года) планирует увеличить расходы на оборонные нужды на 1,93%, до 5,29 трлн иен (48,1 млрд долларов по текущему курсу) по сравнению с нынешним годом. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Япония намерена в следующем году увеличить расходы на оборону на 2%

По его сведениям, соответствующий проект бюджета подготовило министерство обороны Японии. Эта сумма рекордная по своему объему. В прошлом году японское правительство также увеличивало расходы на оборону примерно на 1,1%.

Отмечается, что в первую очередь выделение дополнительных средств связано с приобретением у США двух наземных комплексов ПРО Aegis Ahore, которые планируется в течение ближайших пяти лет разместить на территории Японии. В Токио подобные меры считают необходимыми из-за нестабильной ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщал УНН, в Японии Apple подозревают в нарушении правил свободной конкуренции.

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