Японія має намір наступного року збільшити витрати на оборону на 2%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Уряд Японії в 2019 фінансовому році (квітень 2019 — березень 2020 року) планує збільшити витрати на оборонні потреби на 1,93%, до 5,29 трлн ієн (48,1 млрд доларів за поточним курсом) в порівнянні з нинішнім роком. Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.
За його відомостями, відповідний проект бюджету підготувало міністерство оборони Японії. Ця сума є рекордною за своїм обсягом. У минулому році японський уряд також збільшував витрати на оборону приблизно на 1,1%.
Відзначається, що в першу чергу виділення додаткових коштів пов’язано з придбанням у США двох наземних комплексів ПРО Aegis Ahore, які планується протягом найближчих п’яти років розмістити на території Японії. У Токіо подібні заходи вважають необхідними через нестабільну ситуації на Корейському півострові.
Як повідомляв УНН, в Японії Apple підозрюють у порушенні правил вільної конкуренції.