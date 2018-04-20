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Янукович не согласен с началом прений по делу о госизмене

Киев • УНН

 • 8346 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Экс-президент Виктор Янукович не согласен и возмущен объявлением Оболонским районным судом Киева перехода к стадии прений по делу по обвинению его в государственной измене. Соответствующее заявление Януковича на своей странице в Facebook обнародовал его адвокат Виталий Сердюк, передает УНН.

Янукович не согласен с началом прений по делу о госизмене

"Оболонским судом было вынесено незаконное решение о завершении судебных слушаний и переход к дебатам. Это доказывает, что неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дело - назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам - Луценко и Порошенко", - написал Янукович.

Стоит отметить, что "Открытое обращение Президента Украины Виктора Януковича" датировано сегодняшним днем.

Напомним, Оболонский райсуд допросил в режиме видеоконференцсвязи из Крыма бывшего командующего ВМС Украины, экс-начальника Генерального штаба ВСУ Юрия Ильина. После отклонения нескольких ходатайств стороны защиты суд объявил о переходе к судебным прениям. Адвокатов ход событий возмутил и они совершили демарш, покинув зал судебных заседаний.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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