Янукович не згоден з початком дебатів у справі про держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Екс-президент Віктор Янукович не згоден та обурений оголошенням Оболонським районним судом Києва переходу до стадії дебатів у справі за обвинуваченням його в державній зраді. Відповідну заяву Януковича на своїй сторінці у Facebook оприлюднив його адвокат Віталій Сердюк, передає УНН.
“Оболонським судом було винесено незаконне рішення про завершення судових слухань і перехід до дебатів. Це доводить, що неспроста у даному процесі судді були відомі ще до початку розгляду справу — призначили тих, хто погодився прислужувати своїм господарям — Луценку та Порошенку”, — написав Янукович.
Варто зазначити, що “Відкрите звернення Президента України В.Ф.Януковича” датоване сьогоднішнім днем.
Нагадаємо, Оболонський райсуд допитав у режимі відеоконференцзв’язку з Криму колишнього командуючого ВМС України, екс-начальника Генерального штабу ЗСУ Юрія Ільїна. Після відхилення кількох клопотань сторони захисту суд оголосив про перехід до судових дебатів. Адвокатів такий перебіг подій обурив і вони вчинили демарш, залишивши залу судових засідань.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.