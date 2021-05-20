Если подозреваемые по делу Шеремета невинные: Зеленский назвал условие отставки Авакова

Цитата

“Это сложный вопрос, если осудили незаконно, то вы знаете, я буду серьезно говорить с министром, может ли он остаться в такой ситуации — нет. Он это знает”, — сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что переписывается с военной медсестрой Яной Дугарь, которую обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

“Мы переписываемся, то есть мне не все дно, что с этими людьми”, — отметил Зеленский.

Затем он показал переписку с Дугарь одному из журналистов в зале.

Кроме того, Президент отметил, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов и деятельность суда.

“Но я скажу откровенно, я знаю подробно, что происходит и мне не все равно, если незаконно будут осужденны эти люди... доказательств 100% еще неne о том, что они не виноваты или виноваты”, — сказал Зеленский.

Что было раньше

Зеленский заявил, что за результат расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ответственный министр внутренних дел Аваков.

Дополнение

18 мая 2021 года Шевченковский районный суд Киева продолжил на 2 месяца меры детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Кроме того, Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Что было раньше

20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В 2019 году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.