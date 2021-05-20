Якщо підозрювані у справі Шеремета невинні: Зеленський назвав умову відставки Авакова

Цитата

“Це складне питання, якщо засудили незаконно, то ви знаєте, я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації — ні. Він це знає”, — сказав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що переписується з військовою медсестрою Яною Дугарь, яку обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

“Ми переписуємося, тобто мені не все дно, що з цими людьми”, — зазначив Зеленський.

Потім він показав переписку із Дугарь одному із журналістів у залі.

Окрім того, Президент зауважив, що не втручається в діяльність правоохоронних органів та діяльність суду.

“Але я скажу відверто, я знаю детально, що відбувається і мені не все одно, якщо незаконно буде засуджено цих людей...доказів 100% ще не має про те, що вони не винні чи винні”, — сказав Зеленський.

Що було раніше

Зеленський заявив, що за результат розслідування справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відповідальний міністр внутрішніх справ Аваков.

Доповнення

18 травня 2021 року Шевченківський районний суд Києва продовжив на 2 місяці запобіжні заходи дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Окрім того, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Що було раніше

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

У 2019 році правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.