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Какой алкоголь подорожал в Украине

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. С начала года стоимость водки в Украине выросла на 0,4% и составляет в среднем более 93,3 грн за бутылку в 0,5 л. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Детали

Так, в марте 2021 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,33 грн, тогда как в январе этого года - 92,9 грн. Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 1,5%. В марте 2021 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 67,7 грн, тогда как в январе этого года - 66,6 грн. Возросла также стоимость пива отечественного производства - на 1,1%, до 18,1 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.

Отметим, что Госстат также сообщил о том, что за карантинный год Украина нарастила производство водки.

Напомним

Эксперты советуют учитывать цену алкоголя: подозрительно низкая стоимость, ниже среднестатистической может свидетельствовать о фальсификате.

Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественной водки относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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