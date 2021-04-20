Какой алкоголь подорожал в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. С начала года стоимость водки в Украине выросла на 0,4% и составляет в среднем более 93,3 грн за бутылку в 0,5 л. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Детали
Так, в марте 2021 года бутылка водки объемом 0,5 л стоила в среднем 92,33 грн, тогда как в январе этого года - 92,9 грн. Стоимость столового вина отечественного производства также выросла - на 1,5%. В марте 2021 года бутылка вина объемом 0,75 л стоила в среднем 67,7 грн, тогда как в январе этого года - 66,6 грн. Возросла также стоимость пива отечественного производства - на 1,1%, до 18,1 грн за бутылку напитка объемом 0,5 л.
Отметим, что Госстат также сообщил о том, что за карантинный год Украина нарастила производство водки.
Напомним
Эксперты советуют учитывать цену алкоголя: подозрительно низкая стоимость, ниже среднестатистической может свидетельствовать о фальсификате.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественной водки относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").