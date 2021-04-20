Який алкоголь здорожчав в Україні

Деталі

Так, у березні 2021 року пляшка горілки об’ємом 0,5 л коштувала у середньому 92,33 грн, тоді як у січні цього року — 92,9 грн. Вартість столового вина вітчизняного виробництва також зросла — на 1,5%. У березні 2021 року пляшка вина об’ємом 0,75 л коштувала в середньому 67,7 грн, тоді як у січні цього року — 66,6 грн. Зросла також вартість пива вітчизняного виробництва — на 1,1%, до 18,1 грн за пляшку напою об’ємом 0,5 л.

Відзначимо, що Держстат також повідомив про те, що за карантинний рік Україна наростила виробництво горілки.

Нагадаємо

Експерти радять зважати на ціну алкоголю: підозріло низька вартість, нижча за середньостатистичну може свідчити про фальсифікат.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісної горілки відносяться такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").