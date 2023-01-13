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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Какие трудности могут возникнуть при деоккупации Запорожской АЭС и от чего будет зависеть ее подготовка к эксплуатации - рассказал эксперт

Киев • УНН

 • 982893 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Подключить Запорожскую АЭС к украинской энергосистеме не сложно. Однако, сначала необходимо провести детальную инспекцию и обследовать, в каком состоянии оккупанты оставят оборудование станции. Ведь на его восстановление может уйти много времени и финансов. Об этом в комментарии УНН рассказал экс-глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков.

Какие трудности могут возникнуть при деоккупации Запорожской АЭС и от чего будет зависеть ее подготовка к эксплуатации - рассказал эксперт

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«Для того, чтобы ее вернуть в объединенную энергосистему Украины, надо провести инспекционную работу и обследование. Потому что неизвестно, что там россияне оставили и технологически натворили. Потому что не только зона реактора или машинное отделение привлечено к выработке электроэнергии на атомной станции, но и много вспомогательных механизмов. Кроме того, были “прилеты” в периметр атомной электростанции. Поэтому, я думаю, что ее вернуть возможно достаточно быстро, но для этого необходимо сделать очень придирчивое инспекционное обследование атомных энергоблоков, которые расположены на ЗАЭС», – рассказал Плачков.

Детали

Эксперт спрогнозировал, что есть три варианта возвращения Запорожской АЭС. Первый и самый пессимистичный, когда российские военные и сотрудники “росатома”, покидая станцию, выведут из строя технику, которая затем потребует для коммерческой эксплуатации длительного времени и значительных финансовых затрат. Кроме того, российские военные еще и могут заминировать территорию станции или взорвать некоторые объекты.

«Второй и положительный вариант – это когда россияне добровольно покидают атомную станцию, как было в свое время с Чернобыльской АЭС. Они ее оккупировали, блицкриг не получился, и произошла так называемая добровольная деоккупация и демилитаризация АЭС. А самый реалистичный вариант, на мой взгляд, – это когда наши Вооруженные Силы устроят какой-то “котел”. Потому что освобождать Запорожскую АЭС даже высокоточной артиллерией или высокоточными РСЗО – это подвергать весь мир ещё большей опасности», – отметил Плачков.

На вопрос, могут ли россияне вывезти в неизвестном направлении ядерное топливо и отходы, эксперт рассказал, что это маловероятно. На станции постоянно находится миссия МАГАТЭ. Ее основная задача – контролировать безопасность в эксплуатации атомной станции и нераспространение ядерного материала.

«И его надо вывозить через оккупированные территории, где ведутся боевые действия. Нужно разбираться с топливом, которое есть на Запорожской АЭС, по его технологическим конструкциям, условиям работы и так далее. Но от россиян можно ожидать всего. И хоть вариант технически возможен, но я думаю, что вряд ли», – отметил эксперт.

Напомним

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе снова посетит Украину. По словам Гросси, нападения на Запорожскую АЭС "стали рутиной: это невероятно".

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