Які труднощі можуть виникнути при деокупації Запорізької АЕС та від чого залежатиме її підготовка до експлуатації - розповів експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Підключити Запорізьку АЕС до української енергосистеми не складно. Проте, спочатку необхідно провести детальну інспекцію та обстежити, у якому стані окупанти залишать обладнання станції. Адже на його відновлення може піти багато часу та фінансів. Про це в коментарі УНН розповів ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.
Цитата
«Для того, щоб її повернути до обʼєднаної енергосистеми України, треба провести інспекційну роботу та обстеження. Бо невідомо, що там росіяни залишили і технологічно накоїли. Тому що не тільки зона реактора чи машинне відділення залучене до вироблення електроенергії на атомній станції, а ще й багато допоміжних механізмів. Крім того, були “прильоти” в периметр атомної електростанції. Тому, я думаю, що її повернути можливо достатньо швидко, але для цього необхідно зробити дуже прискіпливе інспекційне обстеження атомних енергоблоків, які розташовані на ЗАЕС», – розповів Плачков.
Деталі
Експерт спрогнозував, що є три варіанти повернення Запорізької АЕС. Перший і найпесимістичніший, коли російські військові та співробітники “росатому”, покидаючи станцію, виведуть з ладу техніку, яка потім потребуватиме для комерційної експлуатації тривалого часу та значних фінансових затрат. Окрім того, російські військові ще й можуть замінувати територію станції чи підірвати деякі обʼєкти.
«Другий та позитивний варіант – це коли росіяни добровільно залишають атомну станцію, як було свого часу з Чорнобильською АЕС. Вони її окупували, бліцкриг не вийшов, і відбулася так звана добровільна деокупація та демілітаризація АЕС. А найреалістичніший варіант, на мій погляд, – це коли наші Збройні Сили влаштують якийсь “котел”. Тому що звільняти Запорізьку АЕС навіть високоточною артилерією або високоточними РСЗВ – це наражати весь світ на ще більшу небезпеку», – зазначив Плачков.
На запитання, чи можуть росіяни вивезти в невідомому напрямі ядерне паливо та відходи, експерт розповів, що це малоймовірно. На станції постійно перебуває місія МАГАТЕ. Її основне завдання – контролювати безпеку в експлуатації атомної станції та нерозповсюдження ядерного матеріалу.
«І його треба вивозити через окуповані території, де ведуться бойові дії. Потрібно розбиратися з паливом, яке є на Запорізькій АЕС, щодо його технологічних конструкцій, умови роботи тощо. Але від росіян можливо чекати всього. І хоч варіант технічно можливий, але я думаю, що навряд чи», – зазначив експерт.
Нагадаємо
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня знову відвідає Україну. За словами Гроссі, напади на Запорізьку АЕС "стали рутиною: це неймовірно".