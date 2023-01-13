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Які труднощі можуть виникнути при деокупації Запорізької АЕС та від чого залежатиме її підготовка до експлуатації - розповів експерт

Київ • УНН

 • 982893 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Підключити Запорізьку АЕС до української енергосистеми не складно. Проте, спочатку необхідно провести детальну інспекцію та обстежити, у якому стані окупанти залишать обладнання станції. Адже на його відновлення може піти багато часу та фінансів. Про це в коментарі УНН розповів ексочільник Державної інспекції ядерного регулювання України Григорій Плачков.

Які труднощі можуть виникнути при деокупації Запорізької АЕС та від чого залежатиме її підготовка до експлуатації - розповів експерт

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«Для того, щоб її повернути до обʼєднаної енергосистеми України, треба провести інспекційну роботу та обстеження. Бо невідомо, що там росіяни залишили і технологічно накоїли. Тому що не тільки зона реактора чи машинне відділення залучене до вироблення електроенергії на атомній станції, а ще й багато допоміжних механізмів. Крім того, були “прильоти” в периметр атомної електростанції. Тому, я думаю, що її повернути можливо достатньо швидко, але для цього необхідно зробити дуже прискіпливе інспекційне обстеження атомних енергоблоків, які розташовані на ЗАЕС», – розповів Плачков.

Деталі

Експерт спрогнозував, що є три варіанти повернення Запорізької АЕС. Перший і найпесимістичніший, коли російські військові та співробітники “росатому”, покидаючи станцію, виведуть з ладу техніку, яка потім потребуватиме для комерційної експлуатації тривалого часу та значних фінансових затрат. Окрім того, російські військові ще й можуть замінувати територію станції чи підірвати деякі обʼєкти.

«Другий та позитивний варіант – це коли росіяни добровільно залишають атомну станцію, як було свого часу з Чорнобильською АЕС. Вони її окупували, бліцкриг не вийшов, і відбулася так звана добровільна деокупація та демілітаризація АЕС. А найреалістичніший варіант, на мій погляд, – це коли наші Збройні Сили влаштують якийсь “котел”. Тому що звільняти Запорізьку АЕС навіть високоточною артилерією або високоточними РСЗВ – це наражати весь світ на ще більшу небезпеку», – зазначив Плачков.

На запитання, чи можуть росіяни вивезти в невідомому напрямі ядерне паливо та відходи, експерт розповів, що це малоймовірно. На станції постійно перебуває місія МАГАТЕ. Її основне завдання – контролювати безпеку в експлуатації атомної станції та нерозповсюдження ядерного матеріалу.

«І його треба вивозити через окуповані території, де ведуться бойові дії. Потрібно розбиратися з паливом, яке є на Запорізькій АЕС, щодо його технологічних конструкцій, умови роботи тощо. Але від росіян можливо чекати всього. І хоч варіант технічно можливий, але я думаю, що навряд чи», – зазначив експерт.

Нагадаємо

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня знову відвідає Україну. За словами Гроссі, напади на Запорізьку АЕС "стали рутиною: це неймовірно".

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