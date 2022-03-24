Как найти новых контрагентов и примириться с бывшими: опыт МХП во время войны

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"МХП с первых дней войны работает над налаживанием эффективного сотрудничества с другим компаниями. Ведь сейчас наша общая важнейшая цель - обеспечивать украинцев продуктами питания. Мы восстанавливаем связи с бывшими партнерами и активно привлекаем новых. И все это в рекордно короткие сроки. Всего с начала войны нам удалось наладить работу с 25 новыми контрагентами и этот список постоянно растет", - рассказали в компании.

В первые дни войны МХП возобновил сотрудничество с сетью супермаркетов АТБ. С февраля 2021 года в АТБ не продавалась продукция ТМ "Наша Ряба". Но уже на второй день после начала боевых действий представители МХП связались с менеджментом сети, предложили отбросить все коммерческие разногласия и снова стать партнерами. Команда АТБ отреагировала быстро и согласилась сотрудничать.

"Наша общая задача - обеспечить украинцев мясом, в каком бы регионе люди не находились. Так что теперь в сети снова есть курятина "Наша Ряба", а вскоре появятся и замороженные полуфабрикаты "Легко!" - отметили в МХП.

Буквально за день до войны, 23 февраля 2022 года, МХП подписал меморандум о сотрудничестве с дистрибьюторским холдингом STV Group. В конце марта должны были начаться тестовые поставки мяса птицы в Киевской области, но война полностью изменила планы. Всего лишь за 5 дней специалистам МХП при полной поддержке собственников и руководства STV Group удалось запустить продажи курятины в трех областях на западе Украины, которые стали убежищем для многих внутренне перемещенных лиц. Сейчас партнеры совместно разрабатывают план расширения дистрибуции еще минимум на две области.

Вместе с тем МХП открыл возможность приобретать продукцию со склада на условиях самовывоза. Украинцы активно пользуются этой возможностью и купили так уже более 500 тонн продукии.

"Готовность к сотрудничеству, гибкость в принятии решений и скорость действий, которые демонстрирует украинский бизнес, помогают нам и нашим партнерам поддерживать экономику. И, что самое главное - заботиться, чтобы у людей была еда. Мы можем все, когда объединяемся и действуем вместе! Вместе для победы", - отметили в МХП.

Справка

МХП - ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").