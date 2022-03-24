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Як знайти нових контрагентів та примиритися з колишніми: досвід МХП під час війни

Київ • УНН

 • 112564 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Відповідальне партнерство у бізнесі нині набуває особливого значення, переконані в одній з найбільших в Україні агрокомпаній МХП, передає УНН.

Як знайти нових контрагентів та примиритися з колишніми: досвід МХП під час війни

Цитата

"МХП з перших днів війни працює над налагодженням ефективної співпраці з іншим компаніями. Адже зараз наша спільна найважливіша мета – забезпечувати українців продуктами харчування. Ми відновлюємо зв’язки з колишніми партнерами й активно залучаємо нових. І все це в рекордно короткі терміни. Загалом з початку війни нам вдалося налагодити роботу з 25 новими контрагентами і цей список постійно зростає", - розповіли в компанії.

У перші дні війни МХП поновив співпрацю з мережею супермаркетів АТБ. Із лютого 2021 року в АТБ не продавалася продукція ТМ "Наша Ряба". Але вже на другий день після початку бойових дій представники МХП зв’язалися з менеджментом мережі, запропонували відкинути всі комерційні розбіжності та знову стати партнерами. Команда АТБ відреагувала швидко й погодилася співпрацювати.

"Наше спільне завдання – забезпечити українців мясом, в якому б регіоні люди не перебували. Тож тепер у мережі знову є курятина "Наша Ряба", а незабаром з'являться й заморожені напівфабрикати "Легко!" - зазначили в МХП.

Буквально за день до війни, 23 лютого 2022 року, МХП підписав меморандум про співпрацю з дистриб'юторським холдингом STV Group. Наприкінці березня мали початися тестові поставки м'яса птиці у Київській області, але війна повністю змінила плани. Всього лише за 5 днів фахівцям МХП за повної підтримки власників і керівництва STV Group вдалося запустити продажі курятини в трьох областях на заході України, які стали прихистком для багатьох внутрішньо переміщених осіб. Зараз партнери спільно розробляють план розширення дистрибуції ще мінімум на дві області.

Разом з тим МХП відкрив можливість купувати продукцію зі складу на умовах самовивозу. Українці активно користуються цією можливістю і купили так вже понад 500 тонн продукії.

"Готовність до співпраці, гнучкість в ухваленні рішень і швидкість дій, які демонструє український бізнес, допомагають нам і нашим партнерам підтримувати економіку. І, що найголовніше – дбати, щоб у людей була їжа. Ми можемо все, коли об'єднуємося й діємо разом! Разом для Перемоги", - наголосили в МХП.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба").

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