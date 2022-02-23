Как вводят чрезвычайное положение и на что оно будет влиять

Порядок введения чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом Президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения Президента Украины. То есть решение СНБО, которое сегодня было обнародовано, еще не является введением ЧП, а лишь основанием для того, чтобы глава государства внес соответствующий указ на рассмотрение нардепов.

Президент может обратиться через, в частности, СМИ к группе людей, организаций, учреждений, которые являются инициаторами или участниками действий, которые могут быть поводом для введения чрезвычайного положения, с требованием прекратить свои противоправные действия в течение установленного в обращении срока и предупреждением о возможности введения чрезвычайного положения.

При условиях, требующих неотложных мер по спасению населения или недопущения гибели людей, чрезвычайное положение может быть введено без предупреждения.

Чрезвычайное положение в Украине может быть введено на срок не более 30 суток и не более 60 суток в отдельных ее местностях.

В случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено Президентом Украины, но не более чем на 30 суток. Указ Президента Украины о продлении действия чрезвычайного положения вступает в силу после его утверждения Верховной Радой Украины.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях может быть отменено указом Президента Украины ранее срока, на который его вводили, в случае устранения обстоятельств, обусловивших необходимость введения чрезвычайного положения.

В случае введения чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях Верховная Рада Украины принимает решение о продлении сессии или ее работы в пленарных заседаниях в течение всего периода действия чрезвычайного положения.

Относительно мер, то они могут быть различными зависимо от цели введения ЧП. В частности, закон предусматривает такие меры:

1) установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

2) ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

3) усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

4) запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливает суд;

5) запрет забастовок;

6) принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Кроме того, возможна временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений; установление для юридических лиц квартирной повинности; введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости; мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь; изменение режима работы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции, другие изменения производственной деятельности, необходимые для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ и тому подобное.

Среди прочего также могут ввести комендантский час, проверку документов граждан, запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать ситуацию, особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети.

Большинство дополнительных мер, учитывая слова секретаря СНБО Данилова, будут вводить решением местных органов власти. Однако, уже известно, что об изъятии оружия у гражданского населения речь не идет.