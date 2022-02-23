Обмеження пересування та комендантська година: нардеп оприлюднив проект указу про надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував можливий проект указу Президента про введення надзвичайного стану в Україні, пише УНН.
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Додамо, що наразі офіційно проект ще не оприлюднено.
Заходи у разі введення надзвичайного стану:
• Особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування
• Обмеження руху та огляд транспортних засобів
• Посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення
• Заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів
• Введення комендантської години
• Перевірка документів у громадян, у необхідних випадках – особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян
• Обмеження продажу зброї, спиртних напоїв
• Вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів; у підприємств – навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин
• Регулювання роботи цивільних теле- і радіопрограм
Народний депутат від “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк також розповіла у кулуарах парламенту, що надзвичайний стан за собою несе відсутність громадського транспорту, буде діяти тільки спецтранспорт. "Це може стосуватися введення комендантської години, це може стосуватися роботи тільки стратегічно важливих підприємств", - розповіла Василевська-Смаглюк.
Доповнення
Рада з національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Також повідомлялося, що після рішення РНБО ВР сьогодні може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.